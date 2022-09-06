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Kahramanmaraş haber! AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Özdemir'den AA'ya ziyaret

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Kahramanmaraş haber! AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Özdemir'den AA'ya ziyaret

Kahramanmaraş haber: AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş bürosunu ziyaret etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş bürosunu ziyaret etti.

Özdemir, ziyarette, AA Kahramanmaraş bürosunda görev yapan muhabirlerle görüştü.

AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirten Özdemir, AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

AA muhabiri İzzet Mazı, Özdemir'e AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yaşam kategorisinde birinci olan "Oğullarının emaneti Atmaca" adlı fotoğrafı hediye etti.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel

Kahramanmaraş Ahmet Özdemir Milletvekili AK Parti Güncel Haberler

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