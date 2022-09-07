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Kahramanmaraş haber... AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal'dan AA'ya ziyaret

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Kahramanmaraş haber... AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal'dan AA'ya ziyaret

Edinilen Kahramanmaraş haberine göre AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş bürosunu ziyaret etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş bürosunu ziyaret etti.

Öçal ziyarette, AA'nın hem dünyada hem de Türkiye'de önemli görevler üstlendiğini dile getirerek, ajans personellerine başarı temennisinde bulundu.

Ziyarette, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar, Öçal'a AA muhabiri İzzet Mazı'nın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında birinci olan "Oğullarının emaneti Atmaca" adlı fotoğrafı hediye etti.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel

Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal AK Parti Güncel Haberler

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