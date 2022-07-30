Kahramanmaraş gündem: Kahramanmaraşlı iş insanlarından öğrencilere kariyer desteği

Kahramanmaraş Sanayici ve İş insanları Derneği (KASİAD) tarafından birincisi düzenlenen "KASİAD Kariyer Kampı" programı kapsamında üniversite öğrencilerine staj desteği sağlanıyor.

3 aylık staj dönemi kapsamında 35 öğrenciye ev sahipliği yapan KASİAD, program kapsamında öğrencilerin en üst seviyede deneyim elde etmesini amaçlıyor.

KASİAD Başkanı Mikail Utlu, dernek olarak başarılı ve çalışkan gençlere her zaman destek olduklarını dile getirdi.

Dernek olarak üniversiteden mezun olan öğrencilere yönelik program düzenlediklerini belirten Utlu, şunları kaydetti:

"Buradaki hedefimiz bizim mezun olan arkadaşlarımızı işletmeye gittikleri zaman nelerle karşılaşabileceklerini neyi nerede nasıl kullanacaklarını bunlarla ilgili bir aylık bir program hazırladık. Arkadaşlarımız bu programdan çok memnun oldular bu programın ilkiydi tabi ki inşallah gelişerekten önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Buradaki paydaşlarımıza da ben çok teşekkür ediyorum. Bu programı üniversitelerimiz sahip çıktılar yaklaşık bin başvuru üzerinden biz ilk elemede 150'ye düşürdük sonrasında 35 arkadaşımızla birlikte yola çıktık ve inşallah meyvelerini ikinci bölümle birlikte alacağız."