Kahramanmaraş gündem haberleri... Kahramanmaraş'ta yapılacak EXPO 2023'e katılım için Tacikistan ile anlaşma imzalandı

Kahramanmaraş haberleri... Kahramanmaraş'ta "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'te sergilenecek dünya bahçelerine katılımla ilgili Tacikistan ile anlaşma imzalandı.

Kahramanmaraş'ta "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'te sergilenecek dünya bahçelerine katılımla ilgili Tacikistan ile anlaşma imzalandı.

Onikişubat Belediyesinde düzenlenen imza törenine, Tacikistan'ın Hatlon Bölge Valisi Hakimzode Kurban, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gulov, ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek katıldı.

Burada konuşan Mahçiçek, Kahramanmaraş açısından çok önemli bir organizasyon olan EXPO 2023 projesinde Tacikistan'ı da görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye ile Tacikistan arasında ciddi bir gönül bağı olduğunu aktaran Mahçiçek, "Tacikistan ile ülkemizin ekonomiden tutun da kültürel alanlar başta olmak üzere her alanda çok değerli münasebetleri var. Bu ilişkiler, Tacikistan'ın EXPO 2023'e katılımlarıyla çok daha ileri düzeye çıkacaktır. İnanıyorum ki EXPO 2023 hem Tacikistan ile hem de diğer Türk devletleriyle aramızdaki ilişkileri çok daha güçlendirecektir." diye konuştu.

Tacikistan Hatlon Bölge Valisi Hakimzode Kurban da Kahramanmaraş'ta olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İki ülke arasında dostane ilişkilerin olduğunu ifade eden Hakimzode Kurban, "EXPO 2023'e biz de katılacağız ve müşterek iş birliğimizi devam ettirmek için her türlü desteği vereceğiz." dedi.

Programın ardından Mahçiçek, Hakimzode Kurban'a ve Ashrafjon Gulov'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Daha sonra Tacikistan heyeti, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KMTSO) Şahin Balcıoğlu ile bir araya geldi, ardından kentteki bir dondurma fabrikasını ziyaret etti.