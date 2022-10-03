Kahramanmaraş gündem haberleri | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Kahramanmaraş gündem haberi | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı verdiği 5 şüphelinin yakalanması için şafak vakti düzenlenen operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Bazı evlere koçbaşı kullanılarak girilen operasyonda, 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 109 fişek, 2 hassas terazi, 69,50 gram sentetik uyuşturucu, 12,55 gram bonzai, 9,06 gram esrar, 43 uyuşturucu hap, 15 sentetik ecza, 6 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Tunahan Akgün Kahramanmaraş Narkotik Güncel Haberler

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