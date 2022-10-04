Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş gündem haberleri: Kahramanmaraş'ta halk otobüsünün altında kalan yaşlı adamı vatandaşlar kurtardı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş gündem haberleri: Kahramanmaraş'ta halk otobüsünün altında kalan yaşlı adamı vatandaşlar kurtardı

Kahramanmaraş habere göre Kahramanmaraş'ta halk otobüsünün altında kalan 71 yaşındaki yaşlı adamın vatandaşlarca kurtarılması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta halk otobüsünün altında kalan 71 yaşındaki yaşlı adamın vatandaşlarca kurtarılması, güvenlik kamerasına yansıdı.

İ.O. idaresindeki 46 H 0204 plakalı özel halk otobüsü, İsmetpaşa Mahallesi Büyükşehir Belediyesi önünde durağa geçmek isterken yere düşen Seyfettin Aslanhan'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Aslanhan, halk otobüsünün altında kaldı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından bir kısmından kaldırılan otobüsün altından çıkarılan Aslanhan, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kaza anı ve sonrası çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Bazı vatandaşlar ise yaşananları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel

İsmetpaşa Mahallesi Kahramanmaraş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title