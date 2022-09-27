Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş gündem haberleri | Kahramanmaraş'ta gasp iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş gündem haberleri | Kahramanmaraş'ta gasp iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Edinilen Kahramanmaraş haberine göre Kahramanmaraş'ta internet üzerinden tanıştığı kadının cep telefonu ve parasını gasbettiği iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta internet üzerinden tanıştığı kadının cep telefonu ve parasını gasbettiği iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin, internet üzerinden tanıştığı İ.Y. tarafından çağrıldığı adreste 3 kişi tarafından gasbedildiği, 2 cep telefonunun çalındığı ve kredi kartından yüklü miktarda başka hesaplara para transferi yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince, olayla ilgili İ.Y, B.Y. ve A.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramada, mağdur kişiye ait kimlik, kredi kartı, 2 cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title