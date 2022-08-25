Kahramanmaraş gündem haberleri: Kahramanmaraş'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Kahramanmaraş gündem haberi... Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
H.O. yönetimindeki 46 AH 875 plakalı otomobil, Kayseri çevre yolu Avukat Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı.
Ağır yaralanan H.O, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel