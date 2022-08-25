Kahramanmaraş gündem haberleri: Kahramanmaraş'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Güncel Haberler Kahramanmaraş gündem haberi... Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. H.O. yönetimindeki 46 AH 875 plakalı otomobil, Kayseri çevre yolu Avukat Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Ağır yaralanan H.O, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / İzzet Mazı Kahramanmaraş Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kahramanmaraş gündem haberleri: Kahramanmaraş'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.