Kahramanmaraş gündem haberleri... Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ üyesi 3 hükümlü yakalandı Güncel Haberler Kahramanmaraş gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta FETÖ'ye yönelik davalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı. Kahramanmaraş'ta FETÖ'ye yönelik davalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis İ.K. (31) ile haklarında 2 yıl 1'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.T. (36) ve S.Ö'nün (35) Göksun ilçesinde olduğunu belirledi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / İzzet Mazı Kahramanmaraş Jandarma Güncel Haberler

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