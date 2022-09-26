Kahramanmaraş gündem haberleri | Kahramanmaraş'ta 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Güncel Haberler Kahramanmaraş haber: Kahramanmaraş'ta 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Kahramanmaraş'ta 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Kent merkezinde düzenlenen operasyonda "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Güncel Kaynak: AA / İzzet Mazı Kahramanmaraş Narkotik Güncel Haberler

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