Kahramanmaraş gündem haberi... Kahramanmaraş'ta sıcaktan etkilenen yavru kuşa şefkat eli - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş gündem haberi... Kahramanmaraş'ta sıcaktan etkilenen yavru kuşa şefkat eli

Kahramanmaraş gündem haberi... Kahramanmaraş'ta sıcaktan etkilenen yavru kuşa şefkat eli

Kahramanmaraş gündem haberine göre Kahramanmaraş'ta sıcaktan etkilenen yavru kuş, bir vatandaşın yardımıyla kendine geldi.

 - Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta sıcaktan etkilenen yavru kuş, bir vatandaşın yardımıyla kendine geldi.

Göksun ilçesinde yaşayan Şeyma Türk, evlerinin çatısındaki yuvada bulunan yavru kuşun düştüğünü görünce yardım etmek istedi.

Kuşu eline aldığında sıcaktan etkilendiğini ve yarı baygın halde olduğunu fark eden ve hemen hayvanı suyla serinleten Türk, daha sonra yavru kuşa eliyle su içirdi.

Su içtikten sonra hareketlenen kuşu besleyen Türk, ardından çatıya çıkarak hayvanı yuvasına bıraktı.

Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Türk'ün kuşla diyalogları da samimi görüntüler oluşturdu.

AA / Gökhan Çalı - Güncel

Kahramanmaraş su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title