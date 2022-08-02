Kahramanmaraş gündem haberi... Kahramanmaraş'ta sıcaktan etkilenen yavru kuşa şefkat eli Kahramanmaraş gündem haberine göre Kahramanmaraş'ta sıcaktan etkilenen yavru kuş, bir vatandaşın yardımıyla kendine geldi. Kahramanmaraş'ta sıcaktan etkilenen yavru kuş, bir vatandaşın yardımıyla kendine geldi. Göksun ilçesinde yaşayan Şeyma Türk, evlerinin çatısındaki yuvada bulunan yavru kuşun düştüğünü görünce yardım etmek istedi. Kuşu eline aldığında sıcaktan etkilendiğini ve yarı baygın halde olduğunu fark eden ve hemen hayvanı suyla serinleten Türk, daha sonra yavru kuşa eliyle su içirdi. Su içtikten sonra hareketlenen kuşu besleyen Türk, ardından çatıya çıkarak hayvanı yuvasına bıraktı. Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Türk'ün kuşla diyalogları da samimi görüntüler oluşturdu. Güncel AA / Gökhan Çalı Kahramanmaraş su Güncel Haberler

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