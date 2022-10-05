Kahramanmaraş gündem haberi: Kahramanmaraş'ta sahte altın dolandırıcılığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı
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Kahramanmaraş haber... Kahramanmaraş'ta sahte altınla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta sahte altınla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 2 kuyumcudan sahte altınla alışveriş yapan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, kimliğini tespit ettikleri M.A.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel