Son dakika haber | KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI

Edinilen son dakika haberine göre KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Onikişubat'ın Kısıklı Mahallesi'ndeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 2 su tankı ve 4 itfaiye aracı ile 65 kişilik personel sevk edildi. Alevlere havadan da 5 yangın söndürme helikopteriyle müdahaleye başlandı. Ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.