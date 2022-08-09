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Kahramanmaraş gündem haberi: Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

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Kahramanmaraş gündem haberi: Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Gelen Kahramanmaraş haberlerine göre Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Haklarında 25 yıl önce kayıp başvurusu yapılan 2 kişinin öldürülerek gömüldüğü yönündeki iddia üzerine önceki gün Ballıca Mahallesi'ndeki tek katlı evin bahçesinde başlatılan arama ve kazı çalışmalarından sonra gözaltına alınan 3'ü kadın 8 zanlıdan biri, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3'ü kadın 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri kadın 3'ü "kasten adam öldürmek ve yardım" suçlarından tutuklandı, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce haklarında kayıp başvurusu yapılan 2 kişinin öldürülerek gömüldüğü yönündeki ihbar üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, önceki gün bir evin bahçesinde arama ve kazı çalışması başlatmış, çalışmalar sırasında bazı kemik parçalarına ulaşılmış, gözaltına alınan bir kadın ise yer gösterme işlemi gerçekleştirmişti.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

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