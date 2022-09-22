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Kahramanmaraş 3. sayfa haberleri | Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

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Kahramanmaraş 3. sayfa haberleri | Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş haberi... Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, dolandırıcılık suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ü. isimli şahsı yakaladı. Yakalanan şahıs adliyedeki işlemlerinin arından cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş 3. Sayfa Güncel Haberler

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