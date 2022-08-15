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Kahramanmaraş gündem haberi | Kahramanmaraş'ta 145 kök kenevir ele geçirildi

Kahramanmaraş gündem haberi | Kahramanmaraş'ta 145 kök kenevir ele geçirildi

Kahramanmaraş haberi: Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen operasyonda 145 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen operasyonda 145 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marabuz Mahallesi'nde bir ikamette kenevir bulunduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 145 kök Hint keneviri, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.K. (62) işlemleri için jandarmaya götürüldü.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

Kahramanmaraş Kenevir Afşin Güncel Haberler

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