Kahramanmaraş gündem haberi... AK Parti Sözcüsü Çelik, Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'nu tebrik etti Kahramanmaraş haberler... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü Aysu Türkoğlu'nu tebrik etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü Aysu Türkoğlu'nu tebrik etti. Çelik, sosyal medya hesabından, "Aysu Manş'ı geçti. 16,5 saat yüzerek Manş Denizi'ni geçen en genç Türk oldu. Kilometrelerce yüzerek 16,5 saat sonunda kıyıya çıktı ve Türk bayrağını açtı. Tebrikler Aysu." paylaşımında bulundu. Güncel AA / Esin Işık Manş Denizi Ömer Çelik AK Parti Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kahramanmaraş gündem haberi... AK Parti Sözcüsü Çelik, Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'nu tebrik etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.