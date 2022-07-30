Kahramanmaraş gündem haberi... AK Parti Sözcüsü Çelik, Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'nu tebrik etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş gündem haberi... AK Parti Sözcüsü Çelik, Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'nu tebrik etti

Kahramanmaraş gündem haberi... AK Parti Sözcüsü Çelik, Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'nu tebrik etti

Kahramanmaraş haberler... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü Aysu Türkoğlu'nu tebrik etti.

 - Güncelleme:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü Aysu Türkoğlu'nu tebrik etti.

Çelik, sosyal medya hesabından, "Aysu Manş'ı geçti. 16,5 saat yüzerek Manş Denizi'ni geçen en genç Türk oldu. Kilometrelerce yüzerek 16,5 saat sonunda kıyıya çıktı ve Türk bayrağını açtı. Tebrikler Aysu." paylaşımında bulundu.

AA / Esin Işık - Güncel

Manş Denizi Ömer Çelik AK Parti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title