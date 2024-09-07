Kahramanmaraş-Göksun kara yolu tır kazası nedeniyle ulaşıma kapandı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir tırın makas atması sonucu Kahramanmaraş-Göksun kara yolu yaklaşık 2,5 saat ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyruğu oluştu. İhbar üzerine jandarma ve trafik ekipleri olay yerine sevk edildi ve tır vinç yardımıyla kenara alınarak ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde tırın makas atması sonucu Kahramanmaraş-Göksun kara yolu yaklaşık 2,5 saat ulaşıma kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu.
Kahramanmaraş-Göksun kara yolu Püren Geçidi mevkisinde, 33 ASR 058 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makas atarak, yolu çift taraflı trafiğe kapattı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.
Kahramanmaraş Edebiyat Yolu'ndaki tünellerin bakımda olması nedeniyle alternatif olarak kullanılan güzergahta uzun araç kuyruğu oluştu.
Ekipler, vinç yardımıyla tırı kenara alarak, kara yolunda ulaşımı bir süre kontrollü sağladı.
Yaklaşık 2,5 saatlik çalınmanın ardından tır ekiplerce yoldan kaldırılarak, trafik akışı yeniden sağlandı.