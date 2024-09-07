Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş-Göksun kara yolu tır kazası nedeniyle ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir tırın makas atması sonucu Kahramanmaraş-Göksun kara yolu yaklaşık 2,5 saat ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyruğu oluştu. İhbar üzerine jandarma ve trafik ekipleri olay yerine sevk edildi ve tır vinç yardımıyla kenara alınarak ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde tırın makas atması sonucu Kahramanmaraş-Göksun kara yolu yaklaşık 2,5 saat ulaşıma kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu.

Kahramanmaraş-Göksun kara yolu Püren Geçidi mevkisinde, 33 ASR 058 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makas atarak, yolu çift taraflı trafiğe kapattı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş Edebiyat Yolu'ndaki tünellerin bakımda olması nedeniyle alternatif olarak kullanılan güzergahta uzun araç kuyruğu oluştu.

Ekipler, vinç yardımıyla tırı kenara alarak, kara yolunda ulaşımı bir süre kontrollü sağladı.

Yaklaşık 2,5 saatlik çalınmanın ardından tır ekiplerce yoldan kaldırılarak, trafik akışı yeniden sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Olaylar Ulaşım Güncel trafik Göksun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı yeminine ilk yorum: Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?

Kılıç çekerek yemin eden teğmenlere zehir zemberek sözler

 CHP tüzük kurultayında gerginlik! Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı

Mansur Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı

 İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç

İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç
Gücünüz bir tek garibana mı yetiyor? Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı

Adalet kavramının sorgulandığı bugünlerde yürekleri dağlayan görüntü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira?
title