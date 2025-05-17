Kahramanmaraş Göksun'da 4 Büyüklüğünde Deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 22.05'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü ve derinliğini duyurdu.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 22.05'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel