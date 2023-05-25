Kahramanmaraş Göksun'da 4 Büyüklüğünde Deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, bugün saat 22.59’da, 7.17 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, bugün saat 22.59'da, 7.17 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, bugün saat 22.59'da, 7.17 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5 kilometre deinlikte, 3.9 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.