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Kahramanmaraş Göksun'da 4 Büyüklüğünde Deprem

Kahramanmaraş Göksun'da 4 Büyüklüğünde Deprem

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, bugün saat 22.59’da, 7.17 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, bugün saat 22.59'da, 7.17 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, bugün saat 22.59'da, 7.17 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5 kilometre deinlikte, 3.9 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

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