Kahramanmaraş Göksun'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem Oldu
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bugün 6,98 kilometre derinlikte, 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bugün 6,98 kilometre derinlikte, 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bugün saat 08.28'de 6,98 kilometre derinlikte, 4,3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.
Kandilli Rasathanesi ise 5 kilometre derinlikte, 4,1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Kaynak: ANKA / Güncel