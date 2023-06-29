Üye Girişi
Haberler
Kahramanmaraş Göksun'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Kahramanmaraş Göksun'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bugün 6,98 kilometre derinlikte, 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bugün 6,98 kilometre derinlikte, 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bugün saat 08.28'de 6,98 kilometre derinlikte, 4,3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.

Kandilli Rasathanesi ise 5 kilometre derinlikte, 4,1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title