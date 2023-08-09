Kahramanmaraş Göksun'da 3.8 Büyüklüğünde Deprem Oldu

AFAD, bugün Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 08.10'da 7 kilometre derinlikte 3,8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

AFAD, bugün saat 08.10'da Kahramanmaraş Göksun'da 7 kilometre derinlikte 3,8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5 kilometre derinlikte ve 4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.