Kahramanmaraş Göksun'da 3.8 Büyüklüğünde Deprem Oldu
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AFAD, bugün Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 08.10'da 7 kilometre derinlikte 3,8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
AFAD, bugün Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 08.10'da 7 kilometre derinlikte 3,8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
AFAD, bugün saat 08.10'da Kahramanmaraş Göksun'da 7 kilometre derinlikte 3,8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5 kilometre derinlikte ve 4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Kaynak: ANKA / Güncel