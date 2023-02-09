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Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'a doğalgaz verilmeye başladı

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Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'a doğalgaz verilmeye başladı

BOTAŞ deprem bölgelerine doğalgaz verilmesine ilişkin bilgileri paylaştı.

BOTAŞ deprem bölgelerine doğalgaz verilmesine ilişkin bilgileri paylaştı. Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'a doğalgaz verilmeye başladı.

BOTAŞ sosyal medya hesabından deprem bölgelerine doğalgaz verilmesine ilişkin bilgileri paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre, Kahramanmaraş il merkezi ile Pazarcık ve Narlı ilçesine, Gaziantep il merkezi ile Nurdağı ve Islahiye ilçesine, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerine şehir giriş istasyonlarına doğalgaz verilmeye başlandı. Hatay il merkezi ve Kırıkhan ilçesine ise yarın şehir giriş istasyonlarına doğalgaz verilmesi planlanıyor. Paylaşılan bilgide konutlara doğalgaz arzının ise dağıtım şirketlerinin teknik ekipleri ve AFAD ile birlikte tüm güvenlik önlemleri alınarak koordineli bir şekilde yapılacağı ve mahalle, sokak ve bina kontrolleri sonrasında doğalgaz dağıtımı sağlanacağı belirtildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Gaziantep Hatay Yerel Güncel Haberler

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