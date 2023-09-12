Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Suçla Mücadelede Kararlılıkla Devam Ediyor

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, 1 haftalık dönemde gerçekleştirdiği operasyonlarla suç ve suçlularla mücadeleyi sürdürüyor. Uyuşturucu ticareti yapan 7 kişi tutuklandı, hırsızlık olaylarına karışan 55 şüpheli gözaltına alındı ve 14 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan araçlara işlem yapıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, 1 haftalık dönemde icra edilen operasyonel faaliyetleri çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde ticareti yapan 7 şahıs gözaltına alınırken, yürütülen soruşturma sonucu çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı. Bu operasyonlarda 318 gram metamfetamin, 418 sentetik ecza ele geçirildi. Bunun yanında ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 55 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli işlem yapıldı. Bu operasyonlarda ayrıca ekipler tarafından 14 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl genelinde trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 161 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 78 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ