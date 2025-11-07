Haberler

Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesi'nde Deprem Sonrası Sanayi Zorlukları Ele Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen 2'nci Ekonomi Zirvesi'nde, 6 Şubat depremlerinin sanayi üzerindeki etkileri ve ekonomik durum tartışıldı. KASİAD Başkanı İsmail Dinçer, sanayi tesislerinin faaliyetlerine ara verdiğini ve ihracatta ciddi düşüşler yaşandığını açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ Sanayici ve İş insanları Derneği (KASİAD) Başkanı İsmail Dinçer, 6 Şubat depremlerinden sonra Kahramanmaraş'ta hemen hemen bütün sanayi tesislerinin kapasite azaltmak zorunda kaldığını söyleyerek, birçok tesisin de faaliyetlerine ara verdiğini ifade etti.

KASİAD'ın organize ettiği Kahramanmaraş 2'nci Ekonomi Zirvesi gerçekleşti. Kahramanmaraş ekonomisinin geleceğine ışık tutmak amacıyla gerçekleştirilen, dünya ve Türkiye ekonomisindeki son durumunun analizinin yapıldığı zirve, ekonomi uzmanları, bankacılar ve iş insanlarını buluşturdu.

Türkiye'nin Şam Ticaret Müşaviri Elfesiya Seven, Halep Ticaret Ateşesi Sefa Akgül, Kahire Ticaret Müşaviri Hakan Atay, İskenderiye Ticaret Ateşesi Ahmet Alptekin Kılın'ın da katıldığı zirvenin açılışı, KASİAD Başkanı İsmail Dinçer'in konuşmasıyla yapıldı. Dinçer, Türkiye'nin makroekonomik durumunu, şirketlerin finansmana erişimde yaşadığı zorlukları ve çözüm olanaklarını, Orta Doğu ülkelerinde yeni ticaret ve yatırım ortamını değerlendirme adına zirveyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dinçer, "Sanayimiz zor kelimesinin hafif kalacağı kadar zor günlerden geçiyor. Deprem sonrası inşaat faaliyetlerinin artmasını dikkate almazsak, ki bu geçici bir durumdur. İlimizde 2022 yılında inşaat sektöründen arındırılmış sigortalı çalışan sayısı 152 bin kişi iken bugün 138 binin altındadır. 2022 yılında 1 milyar 400 milyon dolar civarında olan ihracatımız, 2023 yılında deprem etkisi ile 790 milyon dolarlar seviyesine gerilemiş, bugün 1 milyar 250 milyon dolar seviyesi ile yıl sonunda ancak 2022 yılını yakalayabilecek gibi görünmektedir" dedi.

"HASTALIĞI TESPİT EDİP, KABULLENİP, TEDAVİSİ ÇABASI İÇİNDE OLMAMIZ GEREKİYOR'

Hemen hemen bütün sanayi tesislerinin kapasite azaltmak zorunda kaldığını, birçok tesisin de faaliyetlerine ara verdiğine dikkat çeken Dinçer, şöyle devam etti"Buna delil göstermek gerekirse Kahramanmaraş pamuk ithalatı 2022 yılında 1 milyar 183 milyon dolar iken bugün 480 milyon dolara gerilemiş, aynı dönemlerde demir ve çelik doğrudan ithalatı 30 milyon dolardan 22 milyon dolara düşmüş. Yine aynı dönemlerde makine ve yedek parça ithalatı 178 milyon dolardan 120 milyon dolara düşmüştür. Bu rakamların ötesinde esas kritik olan yapabildiğimiz satışların çoğu yüksek maliyetler dolayısıyla çok düşük karlarla yahut zararına olmakta, şirketlerimizin ürettiği kar finansman giderlerini karşılamamaktadır. Bu tesislerin tamamen kapanması yahut ülkeyi terk etmesi durumunda oluşabilecek ekonomik ve sosyal sorunların hepinizin malum olduğunu biliyorum. Artık hastalığı tespit edip, kabullenip, tedavisi çabası içinde olmamız gerekliliğini acil bir ihtiyaç olarak ifade etmek zorunda hissediyorum. Bu şartlar altında çalışmaya, üretmeye, değer yaratmaya çalışan bütün iş dünyamıza da huzurlarınızda minnetimi ifade etmek isterim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam

Enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
62 yaşında sahneye damga vurdu! Yonca Evcimik'ten gençlik sırrı

Kim der ki 62 yaşında! Sahnede fırtına gibi esti
Konkordato sürecinden çıkamadılar! Türkiye'nin ilaç devi iflas etti

Türkiye'nin ilaç devi iflas etti! Konkordato sürecinden çıkamadılar
Galatasaray'ın eski yıldızı 31 yaşında futbolu bıraktı

Galatasaray'ın yıldızı 31 yaşında futbolu bıraktı
Fenerbahçe'den gece yarısı bomba paylaşım: Düşülen not olay

Fenerbahçe'den gece yarısı bomba paylaşım: Düşülen not olay
62 yaşında sahneye damga vurdu! Yonca Evcimik'ten gençlik sırrı

Kim der ki 62 yaşında! Sahnede fırtına gibi esti
Resmi Gazete'de yayımlandı! AVM'lere sığınak zorunluluğu

Resmi Gazete'de yayımlandı! AVM'lerde artık zorunlu
Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı

Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
Futbolda bahis operasyonu! 17'si hakem, 2'si kulüp başkanı 21 kişi için gözaltı kararı

Futbolda yeni deprem! 2 kulüp başkanı ve 17 hakem gözaltında
Önce pompalı tüfekle vurdu, sonra dipçikle dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada

Önce pompalı tüfekle vurdu, sonra dipçikle dakikalarca dövdü
Suat Kılıç'tan çok konuşulacak çıkış: Sürecin sonunda Öcalan serbest kalabilir

Komisyonda üyesi olan partiden bomba çıkış: Öcalan serbest kalabilir
Kızının yatağının altına baktı, bulduğu şeye bir anlam veremedi

Kızının yatağının altına baktı, bulduğu şeye bir anlam veremedi
Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok

Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok
Survivor'daki yasak aşk evliliğini bitirmişti! Pişmanlık yaşayan Efecan Dianzenza eski eşine şarkı yaptı

Survivor'daki yasak aşk evliliğini bitirmişti! Eski eşine şarkı yazdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.