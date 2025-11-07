Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesi'nde Deprem Sonrası Sanayi Zorlukları Ele Alındı

KAHRAMANMARAŞ Sanayici ve İş insanları Derneği (KASİAD) Başkanı İsmail Dinçer, 6 Şubat depremlerinden sonra Kahramanmaraş'ta hemen hemen bütün sanayi tesislerinin kapasite azaltmak zorunda kaldığını söyleyerek, birçok tesisin de faaliyetlerine ara verdiğini ifade etti.

KASİAD'ın organize ettiği Kahramanmaraş 2'nci Ekonomi Zirvesi gerçekleşti. Kahramanmaraş ekonomisinin geleceğine ışık tutmak amacıyla gerçekleştirilen, dünya ve Türkiye ekonomisindeki son durumunun analizinin yapıldığı zirve, ekonomi uzmanları, bankacılar ve iş insanlarını buluşturdu.

Türkiye'nin Şam Ticaret Müşaviri Elfesiya Seven, Halep Ticaret Ateşesi Sefa Akgül, Kahire Ticaret Müşaviri Hakan Atay, İskenderiye Ticaret Ateşesi Ahmet Alptekin Kılın'ın da katıldığı zirvenin açılışı, KASİAD Başkanı İsmail Dinçer'in konuşmasıyla yapıldı. Dinçer, Türkiye'nin makroekonomik durumunu, şirketlerin finansmana erişimde yaşadığı zorlukları ve çözüm olanaklarını, Orta Doğu ülkelerinde yeni ticaret ve yatırım ortamını değerlendirme adına zirveyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dinçer, "Sanayimiz zor kelimesinin hafif kalacağı kadar zor günlerden geçiyor. Deprem sonrası inşaat faaliyetlerinin artmasını dikkate almazsak, ki bu geçici bir durumdur. İlimizde 2022 yılında inşaat sektöründen arındırılmış sigortalı çalışan sayısı 152 bin kişi iken bugün 138 binin altındadır. 2022 yılında 1 milyar 400 milyon dolar civarında olan ihracatımız, 2023 yılında deprem etkisi ile 790 milyon dolarlar seviyesine gerilemiş, bugün 1 milyar 250 milyon dolar seviyesi ile yıl sonunda ancak 2022 yılını yakalayabilecek gibi görünmektedir" dedi.

"HASTALIĞI TESPİT EDİP, KABULLENİP, TEDAVİSİ ÇABASI İÇİNDE OLMAMIZ GEREKİYOR'

Hemen hemen bütün sanayi tesislerinin kapasite azaltmak zorunda kaldığını, birçok tesisin de faaliyetlerine ara verdiğine dikkat çeken Dinçer, şöyle devam etti"Buna delil göstermek gerekirse Kahramanmaraş pamuk ithalatı 2022 yılında 1 milyar 183 milyon dolar iken bugün 480 milyon dolara gerilemiş, aynı dönemlerde demir ve çelik doğrudan ithalatı 30 milyon dolardan 22 milyon dolara düşmüş. Yine aynı dönemlerde makine ve yedek parça ithalatı 178 milyon dolardan 120 milyon dolara düşmüştür. Bu rakamların ötesinde esas kritik olan yapabildiğimiz satışların çoğu yüksek maliyetler dolayısıyla çok düşük karlarla yahut zararına olmakta, şirketlerimizin ürettiği kar finansman giderlerini karşılamamaktadır. Bu tesislerin tamamen kapanması yahut ülkeyi terk etmesi durumunda oluşabilecek ekonomik ve sosyal sorunların hepinizin malum olduğunu biliyorum. Artık hastalığı tespit edip, kabullenip, tedavisi çabası içinde olmamız gerekliliğini acil bir ihtiyaç olarak ifade etmek zorunda hissediyorum. Bu şartlar altında çalışmaya, üretmeye, değer yaratmaya çalışan bütün iş dünyamıza da huzurlarınızda minnetimi ifade etmek isterim."