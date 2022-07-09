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KAHRAMANMARAŞ - Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Ömer Faruk Salman - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

A.İ. idaresindeki 46 AAB 471 plakalı otomobil, Sütçü İmam Mahallesi Zülkadiroğlu Caddesi'nde kaldırıma ve elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü ve beraberindeki E.T. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Güncel Haberler

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