KAHRAMANMARAŞ - Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. A.İ. idaresindeki 46 AAB 471 plakalı otomobil, Sütçü İmam Mahallesi Zülkadiroğlu Caddesi'nde kaldırıma ve elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü ve beraberindeki E.T. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. AA / Ömer Faruk Salman - Güncel Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› KAHRAMANMARAŞ - Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.