Kahramanmaraş Depremzedeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Özhaseki'ye Teşekkür Etti

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar alan ve yıkılan bina sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti. Yerinde Dönüşüm çerçevesinde verilecek hibe ve kredi için minnettarlıklarını ileten depremzedeler, bilgilendirme toplantısı yapılacağını öğrendi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde Kayseri'de ağır hasar alan ve daha sonrasında yıkılan bina sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye destekleri için teşekkür etti.

6 Şubat depreminde evleri ağır hasar gördüğü için yıkılan Mimarsinan Konakları sakinleri; Kayseri'nin de 'Yerinde Dönüşüm' çerçevesine alınmış olmasından dolayı verilecek 500 bin hibe, 800 bin 0 faizli kredi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkürlerini iletti.

Yerinde Dönüşüm ile ilgili yönetmeliğin çıkmasının ardından depremzedelere bilgilendirme toplantısı yapılacağı öğrenildi. - KAYSERİ