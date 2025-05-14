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Kahramanmaraş Depremlerinin Ardından Pınar Apartmanı Davası Devam Ediyor

Kahramanmaraş Depremlerinin Ardından Pınar Apartmanı Davası Devam Ediyor
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6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Pınar Apartmanı'nda 41 kişinin ölümüne yol açan davanın duruşmasında sanıklar savunmalarını yineleyerek suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, duruşmayı 9 Temmuz'a erteledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Pınar Apartmanı'nda 41 kişinin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ile başka dosyadan tutuklu sanık N.K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar O.P.Y. ve Ç.K. ile müştekiler ve taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ifade ettiler.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Temmuz'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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