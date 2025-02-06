Kahramanmaraş Depremlerinin Ardından 2 Bin 200 Cami Onarıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin meydana geldiği 11 ilde hasar gören 2 bin 200 caminin bakım ve onarımı tamamlandı.

AA muhabirinin Diyanet İşleri Başkanlığından aldığı bilgiye göre, deprem bölgesinde bulunan 11 bin 48 camiden 3 bin 811'i sarsıntılardan zarar gördü.

Camilerin 354'ü ağır, 342'si orta ve 2 bin 133'ü hafif hasar alırken, 982 cami ise tamamen yıkıldı.

Böylece depremlerin etkilediği Hatay'da 256, Kahramanmaraş'ta 234, Malatya'da 128, Gaziantep'te 147, Adıyaman'da 64, Osmaniye'de 55, Kilis'te 14, Şanlıurfa'da 29, Diyarbakır'da 27, Elazığ'da 28 cami enkaza dönüştü.

İki yılda 11 il ve ilçelerinde orta ve hafif derecede hasar alan 2 bin 200 cami, bakım ve onarımı tamamlanarak yeniden hizmete sunuldu.

Yeni inşa edilen 172 cami ibadete açıldı

Ayrıca deprem bölgesinde hayırseverlerin desteğiyle yeni inşa edilen 172 cami de ibadete açıldı.

İnşa çalışmaları kapsamında 124 caminin proje çalışmaları sürerken, 331 caminin de inşaatına başlandı.

Bu kapsamda Hatay'da 40, Kahramanmaraş'ta 61, Malatya'da 5, Adıyaman'da 9, Osmaniye'de 6, Kilis'te 2, Şanlıurfa'da 11, Elazığ'da 6, Diyarbakır'da 12 ve Gaziantep'te 20 cami inşaatı bitirilerek hizmete sunuldu.

11 ilde hafif hasar alan 356 Kur'an kursunun onarımı tamamlanırken, 20 Kur'an kursu da yeniden inşa edildi.

Deprem bölgesinde yeni inşa edilen 33 Kur'an kursunun yapımı devam ediyor.