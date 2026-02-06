Haberler

Kahramanmaraş depremlerinde ölenler için okullarda saygı duruşu

Kahramanmaraş depremlerinde ölenler için okullarda saygı duruşu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANKARA'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında, depremde hayatını kaybedenler için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

ANKARA'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında, depremde hayatını kaybedenler için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda, bakanlığa bağlı tüm okullarda ilk ders öncesi Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması istendi. Bu kapsamda, ilk ders öncesi okul bahçesinde toplanan Ankara'daki Mamak Şehitlik Ortaokulu'nun öğrenci, öğretmen ve okul yöneticileri ellerinde 6 Şubat depremleriyle ilgili pankartlarla saygı duruşunda bulundu. Ardından ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıflara geçildi.

'ZAMAN GEÇSE DE ACISI YÜREĞİMİZDE'

Okulun fen bilimleri öğretmeni Semra Demirhan Yıldız, deprem felaketine Malatya'da yakalandığını belirterek, "6 Şubat'ta kaybettiklerimizin acısı, zaman geçse de yüreklerimizdeki yerini korumaktadır. Geride kalanların sabrı, kaybettiklerimizin hatırası ise bizlere emanettir. Ben de bu depremi Malatya'da yaşamış biri olarak, yaşananların sadece bir gün değil bir ömür unutulmayan iz olduğunu çok iyi biliyorum. Bu zorlu süreçte bana ve aileme destek olan, Ankara Mili Eğitim Müdürlüğü'ne ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize, görev yaptığım okuluma ve yanımda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım

Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu

Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

Eşiyle bastığı adamı öldüren başkomiser, kendini böyle savundu
Hillary Clinton'ın 'Epstein' çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı

Hillary'nin resti Trump'ı köşeye sıkıştırdı: Kavga istiyorsan...
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Gece yarısı fenomen operasyonu! Gerçek polis çevirmesinde ortaya çıktı
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu