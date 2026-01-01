Depremde 152 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 belediye personeli hakkında dava açıldı

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Palmiye Sitesi A, B ve C bloklarının yıkılması sonucu 152 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 3 belediye personeli hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, binanın yapım ve tadilat süreçlerinde görev alan belediye personelinin ihmali olduğu belirlendi.

Hazırlanan iddianame, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü proje ve yapı kontrol birimlerinde görev yapan imar işleri müdür yardımcısı Z.A.Ş. ile mimarlar M.D. ve H.M.G. hakkında yetkili makamlardan soruşturma izni istendiği, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 2025/653 esas, 2025/669 karar sayılı ilamıyla isimleri geçen kişiler hakkında kesin olmak üzere soruşturma izni verildiği belirtildi.

Şüphelilerin savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri kaydedilen iddianamede, nihai bilirkişi raporu ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu kişilerin görevlerinde ihmal göstererek mevzuata aykırı yapı projelerine ve yapıya uygunluk kararları verdikleri, bu nedenle binanın yıkılmasında ihmal ve kusurlarının bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.

İddianamede, sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 85/2 ve 22/3 maddeleri uyarınca "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede ayrıca, belediye personelinin "kamu görevi yapan kişilerin mesleklerini icra ederken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlar sergilemeleri" nedeniyle mesleğin icrasından yasaklanmaları da istendi.

Sanıkların yargılanmasına 10 Nisan'da Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.