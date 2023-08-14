Kahramanmaraş depremlerinde hayvanlarını kaybeden çiftçiye devlet destek oldu

Kahramanmaraş depremlerinde 45 küçükbaş hayvanını kaybeden Adıyamanlı Orhan Korkut, devletin verdiği küçükbaş hayvanlarla yeniden hayvancılık yapmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeniden hayvancılığa dönen Korkut'u evinde ziyaret etti.

6 Şubat depremlerinde Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Çimen Küme Evleri'nde ikamet eden Orhan Korkut'un bahçesinde bulunan ahırın çökmesi sonucu 150 küçükbaş hayvanından 45'i enkaz altında kalarak telef oldu. Korkut, geriye kalan 105 hayvanından 97'isini sattı. Sadece 8 küçükbaş hayvanı kalan Korkut'a, telef olan hayvanlarının yerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2'si koç olmak üzere toplam 45 küçükbaş hayvan verildi. Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği küçükbaş hayvanlarla yeniden hayvancılığa başlayan Orhan Korkut'u incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı evinde ziyaret etti. Korkut ailesiyle bir araya gelen Bakan Yumaklı, Korkut ailesine verilen koyunları da ahırda inceledi. Orhan Korkut ile bir süre sohbet eden Bakan Yumaklı, Korkut'tan hayvanları çoğaltmasını ve onlara daha iyi bir şekilde bakmasını istedi. - ADIYAMAN