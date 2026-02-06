Haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Zonguldak'ta anma programı düzenlendi

Zonguldak'ta, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Anmada, acıların hala taze olduğu vurgulandı ve depreme hazırlıklı olunması önemine dikkat çekildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Zonguldak'ta anıldı.

Zonguldak Demokrasi Platformu öncülüğünde, 6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin üçüncü yılında anma programı düzenlendi.

Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti üyeleri ve vatandaşlar, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu, anıta karanfil bıraktı.

Zonguldak Demokrasi Platformu adına açıklama yapan Erdoğan Kaymakçı, acılarının hala taze olduğunu söyledi.

Depremin kaçınılmaz bir doğa olayı, onu bir felakete dönüştüren şeyin ise mühendislik ilkelerinden uzak yapıların inşa edilmesi olduğunu belirten Kaymakçı, "Deprem felaketinin üstesinden gelmenin yolu öncelikle bilim, denetim ve mesleki etik ilkelerinin hayata geçirilmesi ve bundan asla taviz verilmemesidir. Şehirler sadece beton yığınları değildir. Yıkılan kentlerin tarihi dokusu, kültürel mirası ve yerel halkın ihtiyaçları gözetilerek planlama yapılmalıdır." dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa da depreme hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etti.

Deprem olduktan sonra 4 bine yakın madencinin görevlendirildiğini anımsatan Arslanbuğa, "Deprem bölgesinde bir cana umut olan madencilere yürekten teşekkür ediyorum. Madenci varsa 'umut' vardır. Ülkemiz deprem bölgesi. Maalesef bununla yaşamak zorundayız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
