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Kahramanmaraş Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Dualarla Anıldı

Kahramanmaraş Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Dualarla Anıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren Ordulu vatandaşlar, düzenlenen anma programıyla dualarla anıldı. 13 ilçede mezarı bulunan 30 vatandaş için ailelerin de katıldığı etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitiren Ordulu vatandaşlar dualarla anıldı.

Büyükşehir Belediyesince 13 ilçede mezarı bulunan 30 vatandaş için ailelerin de katılımıyla anma programı düzenlendi.

Ekiplerin temizlik ve bakımlarını yaptığı kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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