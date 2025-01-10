Üye Girişi
Haberler
Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi

Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi
Öcalan, DEM heyetini dinlemeyip 'Benim planlarım var' demiş

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Kahramanmaraş Depremlerinde Hayatını Kaybeden Gazeteciler İçin Mevlit Okundu

Kahramanmaraş Depremlerinde Hayatını Kaybeden Gazeteciler İçin Mevlit Okundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 14 basın mensubu anısına mevlit okutuldu. Programa Adıyaman Valisi Osman Varol ve gazeteciler katıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'da hayatını kaybeden 14 basın mensubu için mevlit okutuldu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, Adıyaman Valiliği'nce Yeni Pınar Camisi'nde düzenlenen programda, depremlerde hayatını kaybeden basın mensupları için mevlidi-i şerif okundu, dualar edildi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, program sonrası yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybeden gazetecilere Allah'tan rahmet diledi.

10 Ocak'ın aynı zamanda İdareciler Günü olarak da kutlandığını belirten Vali Varol, kentte görev yapan idarecilerinde gününü kutladı.

Program sonunda vatandaşlara lokum dağıtıldı.

Etkinlik sonrası kentte görev yapan bazı gazeteciler ise Yeni Mezarlığa giderek hayatını kaybeden basın mensuplarının kabirlerini ziyaret edip, dua okudu.

Anma programına, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Derneği Başkanı Cihan Akbilek, TRT Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş da katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
img

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
img

Uzun süre sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağıyor
img

Yasak ilişki sosyal medyada canlı yayınlandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de tarihi yangından kaçanların evinde yağma başladı

Tarihi yangınla küle dönen şehirde yağma başladı
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'e Halep Kalesi'ne asılan bayrağı sordu

Erdoğan, Özel'e o bayrağı sordu
Ekrem İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi

İmamoğlu, Şam'a gidemeyecek
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar 697. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Kepez, Alanya 10-11 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar 696. bölüm tek parça full HD izle! Arka Sokaklar CANLI izle! 10 Ocak Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Melike Şahin O Ses Türkiye jürisi mi olacak? İstanbul İSKİ su kesintisi! 10-11 Ocak Küçükçekmece, Zeytinburnu, Şile su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Zembilli 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 12-13 Ocak Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Şahinbey, Nizip 10-11 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Zembilli 2. bölüm tek parça full HD izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi! 11-12 Ocak Polatlı, Sincan, Çubuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.