Kahramanmaraş Depremlerinde Hayatını Kaybeden Gazeteciler İçin Mevlit Okundu
Adıyaman'da, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 14 basın mensubu anısına mevlit okutuldu. Programa Adıyaman Valisi Osman Varol ve gazeteciler katıldı.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'da hayatını kaybeden 14 basın mensubu için mevlit okutuldu.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, Adıyaman Valiliği'nce Yeni Pınar Camisi'nde düzenlenen programda, depremlerde hayatını kaybeden basın mensupları için mevlidi-i şerif okundu, dualar edildi.
Adıyaman Valisi Osman Varol, program sonrası yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybeden gazetecilere Allah'tan rahmet diledi.
10 Ocak'ın aynı zamanda İdareciler Günü olarak da kutlandığını belirten Vali Varol, kentte görev yapan idarecilerinde gününü kutladı.
Program sonunda vatandaşlara lokum dağıtıldı.
Etkinlik sonrası kentte görev yapan bazı gazeteciler ise Yeni Mezarlığa giderek hayatını kaybeden basın mensuplarının kabirlerini ziyaret edip, dua okudu.
Anma programına, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Derneği Başkanı Cihan Akbilek, TRT Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş da katıldı.