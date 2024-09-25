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Kahramanmaraş Depremlerinde Cenaze Karışıklığı: Emir Batu Küçük'ün Bedeni 19 Ay Sonra Bulundu

Kahramanmaraş Depremlerinde Cenaze Karışıklığı: Emir Batu Küçük'ün Bedeni 19 Ay Sonra Bulundu
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 44 kişi arasında bulunan Emir Batu Küçük'ün cenazesi 19 ay sonra bulundu. Cenazelerin karışması sonucu Emir Batu, ablasının adıyla gömülmüştü. Yaşanan karışıklık sonrası cenazeler ailelere verilerek defin işlemleri yapıldı.

HABER: MEHMET OFLAZ

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 44 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Sitesi'nin yıkılmasının ardından kendisinden 11 yaşındaki Emir Batu Küçük'ün cenazesi 19 ay sonra bulundu. Cenazelerin karışması sonucu Emir Batu'nun ablasının adıyla gömüldüğü, ablasının başka bir mezarlığa defnedildiği, diğer kişinin de kimsesizler mezarlığında olduğu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yıkılan Saitbey Sitesi'nde 44 kişi yaşamını yitirmişti. Saitbey Sitesi'nde annesi, babası ve 3 kardeşini kaybeden Emir Batu Küçük'ten 19 aydır haber alınamıyordu.

Emir Batu Küçük'ün teyzesi Derya Kısacık, 6 Temmuz'da ANKA Haber Ajansı aracılığıyla, "Kız kardeşim, eşi ve çocukları enkazdan 6 gün çıkarıldı, defnettik. Ama 11 yaşındaki Emir Batu Küçük'ün canlı veya cansız bedenine ulaşamadık. Yetkililere sesleniyorum, Emir Batu Küçük bir an önce bulunsun ve yeri belli olsun" çağrısında bulunmuştu.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Emir Batu Küçük'ün cenazesinin ablası Sıdıka Sude Küçük olarak Kapıçam Mezarlığı'na gömüldüğü, Sıdıka Sude Küçük'ün cenazesinin de aynı binadaki Zeynep Demirtaş'ın cenazesiyle karışarak Demirtaş ailesinin köy mezarlığına, Zeynep Demirtaş'ın ise Kimsesizler Mezarlığı'na defnedildiği ortaya çıktı. Yaşanan karışıklığın ardından cenazeler aile yakınlarına verilerek defin işlemleri gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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