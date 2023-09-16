Kahramanmaraş depremlerinde çalışmalara katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personellerine teşekkür belgeleri verildi

Kahramanmaraş depremlerinde bölgeye giderek çalışmalar gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personellerine teşekkür belgeleri teslim edildi.

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanından bölgelere destek vermek için personeller 10 şehirde görevlendirilmişti. Düzce'den de özellikle Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman bölgelerine giden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teşekkür belgesi verildi. İlk olarak Ayşe Güler tarafından personellere mahremiyet konulu eğitim verildi. Daha sonra İl Müdür Yardımcısı Necmettin Cengiz tarafından deprem bölgesinde görev alan personellere teşekkür belgeleri takdim edildi. - DÜZCE