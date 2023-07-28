Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasarlı binalar için hak sahipliği başvuru süresi uzatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Kaymakamı Çağlar Partal, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar binalar için 28 Temmuz'a kadar tanınan hak sahipliği başvurularının 25 gün daha uzatıldığını belirterek, "6 Şubat depreminde evi yıkılan, ağır hasar alanlar için 28 Temmuz'a kadar tanınan hak sahipliği başvurularında yasal süre 25 gün uzatıldı. AFAD'ın 30 Mayıs'ta depremzede vatandaşlar için başlattığı hak sahipliği başvurusu 28 Temmuz itibariyle sona erecekti. Ancak işlemleri yetiştiremeyen vatandaşlarımız oldu. 30 Mayıs 2023 - 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında iki aylık yasal süre içerisinde konutları, ahırları, işyerleri ve samanlıkları yıkık ağır ve orta derecede hasar gören vatandaşlarımızın arasında iki aylık yasal sürede çeşitli nedenlerle talep toplama işlemlerine müracaat edemedikleri ve taleplerini verebilmeleri için başvurular 25 gün daha uzatıldı" diye konuştu. - ADIYAMAN