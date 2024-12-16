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Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Tren Rayları Yeniden İnşa Ediliyor

Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Tren Rayları Yeniden İnşa Ediliyor
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında zarar gören İslahiye-Fevzipaşa arasındaki tren raylarının yeniden yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın liderliğindeki projede, 100 yıllık tarihi demir yolunun modernizasyonu devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerinde zarar gören İslahiye-Fevzipaşa arasındaki 9 kilometrelik tren rayları yeniden yapılıyor.

İslahiye-Adana-Mersin'e ulaşım sağlayan tren rayları, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gördü.

Depremlerden sonra kullanılamaz hale gelen raylarda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ve AFAD işbirliğindeki çalışmalarda sona gelindi.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, yaptığı açıklamada, 100 yıldan fazla süredir kullanılan ve depremlerde zarar gören tarihi demir yolundaki çalışmaların yakın bir zamanda bitirilmesinin planlandığını belirtti.???????

Vural, "Depremden dolayı üst üste binen raylar sökülerek yeni bir hat olarak inşa ediliyor. Heyelan mevcut olan bölgede zemin güçlendirmesi yapıldı. İslahiye-Fevzipaşa arasındaki 9 kilometre mesafede 16 menfez ve koruge (boru) geçişleriyle çok palyeli çelik koruge sistemli 2 tünel yapıldı. Travest ve rayların yapım aşamasında son aşamaya gelindi." bilgisini verdi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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