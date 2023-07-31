Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Psikososyal Destek Çalışması Yapanlara Teşekkür Belgesi Verildi
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Hakkari İl Müdürlüğü personeline teşekkür belgesi verildi. Belge, depremlerde görev alan personel ve idarecilere takdim edildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından psikososyal destek çalışması yürüten Aile ve Sosyal Hizmetler Hakkari İl Müdürlüğü personeline teşekkür belgesi verildi.
İl Müdürlüğünde düzenlenen törene, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerdeki psikososyal destek çalışmalarında görev alan personel ve idareciler katıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın gönderdiği belgeler, İl Müdürü Salih Kaya tarafından çalışanlara takdim edildi.
Kaya, teşekkür belgesinin, çalışanların motivasyonunu artırdığını söyledi