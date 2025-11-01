Haberler

Kahramanmaraş Depremleri Davasında 23 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde meydana gelen yıkımın ardından, Penta Park Sitesi'nde hayatını kaybeden 115 kişinin ardından 23 sanığın yargılamasına devam edildi. Sanıklar, inşaat süreci ve bina tadilatlarıyla ilgili çeşitli savunmalarda bulundu.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde 115 kişinin hayatını kaybettiği Penta Park Sitesi 1. ve 3. blokların yıkılmasına ilişkin 2'si tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Mesut Başkır ve Özcan Çakmak ile tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Özcan Çakmak, binanın altındaki bankanın belediyeden basit onarım izni alarak yaptığı tadilatlarda kusurlu olduğunu öne sürdü.

Mesut Başkır ise binanın altındaki bankanın tadilatları kendilerinden habersiz gerçekleştirdiğini savundu.

Başkır, "Banka, basit onarım izni kapsamında gösterdiği çalışmalarla aslında brüt artırıcı işlemler yaparak inşaat faaliyeti yürütmüştür. Asma kat boşluklarını doldurup yapıya müdahale etmişlerdir." dedi.

Sağlık sorunları bulunduğunu belirten Başkır, "79 yaşındayım, günde yedi ilaç kullanıyorum. Dayanma gücümü kaybettim, tutuksuz yargılanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanıklardan M.Ö, yapı kullanma izin belgelerinde imzası bulunduğu için sorumlu tutulduğunu anlatarak, "Biz genellikle bitmiş binalara bakıyorduk. Otopark, bahçe ve duvarların tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol ederek oturulabilirlik izni veriyorduk." diye konuştu.

Sanık H.Ç. hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ve duruşmalardan vareste tutulmak istediğini ifade etti.

Sanıklardan O.Y.D. ise harita mühendisi olarak görev yaptığını, personel eksikliği nedeniyle bazı belgeleri imzaladığını ancak görev süresince hiçbir binayı yerinde incelemediğini söyledi.

Duruşmaya katılan diğer tutuksuz sanıklar da binanın yıkılmasında kusurlarının bulunmadığını ileri sürerek, beraatlarını istedi.

Müştekilerden M.İ. de binanın beton kalitesinin son derece kötü olduğunu belirterek, "Ben enkazdan çıkan biriyim. Beton hiç sulanmamış. O dönemde hazır beton varken neden elle döküldü, anlamıyorum. Hepsinden şikayetçiyim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 23 Ocak 2026'ya erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis isteniyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
