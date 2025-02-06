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Kahramanmaraş Depreminin İki Yılı: Burdur'da Anma Töreni Düzenlendi

Kahramanmaraş Depreminin İki Yılı: Burdur'da Anma Töreni Düzenlendi
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6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenler, Burdur'daki itfaiye ekibi tarafından anıldı. İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, acıların hala taze olduğunu vurguladı ve depreme dayanıklı binaların önemine dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler, Burdur'da itfaiye ekibince anıldı.

Deprem bölgesinde görev alan Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, komuta merkezinde saatler 04.17'yi gösterdiğinde araçlarının sirenlerini çalarak saygı duruşunda bulundu.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, gazetecilere depremin ikinci yılında acılarının ilk günkü kadar taze olduğunu söyledi.

Deprem gecesi saat 05.30'da 18 kişilik arama kurtarma ekibiyle yola çıktıklarını, ilk olarak Kahramanmaraş'a ulaştıklarını anlatan Ballak, "O şehirle beraber biz de yıkılmıştık. Çünkü hiçbirimiz deprem bölgesine gidene kadar o acı tabloyu gözümüzde bile canlandıramamıştı." dedi.

Moral ve motivasyon açısından etkilendiklerini belirten Ballak, "Bizim ayakta kalmamız gerekiyordu, personelimizi ayakta tutmamız gerekiyordu. Çünkü orada biz de yıkılsaydık insanların umut bağlayabileceği kimse kalmayacaktı." ifadelerini kullandı.

Ballak, "Depremde arama kurtarma ekibi hazırlamak çözüm değil. Önemli olan depreme sağlam ve dayanıklı binalarla hazırlanmak. Ben ülkemizin tekrar böyle bir acı yaşamamasını diliyorum." diye konuştu.

İtfaiye çavuşu Ali Eryılmaz da depremde yıkılan Ebrar Sitesi'nde kurtarma çalışması yaptıklarını dile getirerek, şunları anlattı:

"Mustafa amcamız vardı, dışarı çıktığında bile elimi hiç bırakmadı. Ambulansta bile ayrılmadı. Onun oğlu vardı fakat onu kurtaramadık. İlk vardığımızda Kumsal bebekle tanıştık. Enkaz altındaydı ve çok şiddetli bir yağmur yağıyordu. Onu sağ salim çıkardıktan sonra diğer enkazlara gittik."

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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