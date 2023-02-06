Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş Depreminin Ardırdan Çok Sayıda Artçi Deprem Meydana Geldi

Güncel Haberler

Kahramanmaraş Depreminin Ardırdan Çok Sayıda Artçi Deprem Meydana Geldi

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 6.4, Kandilli Rasathanesi 6.6 olarak açıkladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 6.4, Kandilli Rasathanesi 6.6 olarak açıkladı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 04.26'da deprem oldu. Depremin büyüklüğünü AFAD 6.4 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi 6.6 olarak belirledi. Bu depremin ardından 04.28'de meydana gelen artçı deprem ise 6.6 büyüklüğünde oldu.

Bir diğer artçı deprem ise Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 04.36'da meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 6.5, Kandilli Rasathanesi ise 5.6 olarak açıkladı. İslahiye'de 04.38'de 5.3 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde saat 05.01'de bir artçı sarsıntı daha yaşandı. Depremin büyüklüğünü AFAD 5.3., Kandilli Rasathanesi ise 4.7 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Kandilli Rasathanesi Gaziantep Deprem AFAD Güncel Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title