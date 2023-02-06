Kahramanmaraş Depreminin Ardırdan Çok Sayıda Artçi Deprem Meydana Geldi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 6.4, Kandilli Rasathanesi 6.6 olarak açıkladı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 04.26'da deprem oldu. Depremin büyüklüğünü AFAD 6.4 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi 6.6 olarak belirledi. Bu depremin ardından 04.28'de meydana gelen artçı deprem ise 6.6 büyüklüğünde oldu.

Bir diğer artçı deprem ise Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 04.36'da meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 6.5, Kandilli Rasathanesi ise 5.6 olarak açıkladı. İslahiye'de 04.38'de 5.3 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde saat 05.01'de bir artçı sarsıntı daha yaşandı. Depremin büyüklüğünü AFAD 5.3., Kandilli Rasathanesi ise 4.7 olarak açıkladı.