Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Bolu'da mevlit okutuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Bolu'da mevlit okutuldu
Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Bolu'da düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak mevlit yapıldı ve dua edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler Bolu'da anıldı.

Valilik koordinesinde AFAD İl Müdürlüğünce Yıldırım Bayezid Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlit okunan programda, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Programın ardından vatandaşlara, AFAD görevlilerince lokum ve gül suyu ikram edildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
