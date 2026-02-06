Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Bolu'da mevlit okutuldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Bolu'da düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak mevlit yapıldı ve dua edildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler Bolu'da anıldı.
Valilik koordinesinde AFAD İl Müdürlüğünce Yıldırım Bayezid Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Mevlit okunan programda, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Programın ardından vatandaşlara, AFAD görevlilerince lokum ve gül suyu ikram edildi.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel