Kahramanmaraş depremi sonrası İskenderun'da görev yapan adliye personeline takdir belgesi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde görev yapan Bafra Adliyesinde görevli 8 kişiye takdir belgeleri teslim edildi.

Depremlerin ardından bölgede adli hizmetlerin kesintisiz yürütülmesinde üstün gayret ve özveri ile katkı sunmaları dolayısıyla Bafra Adliyesi personeline Adalet Bakanlığı tarafından imzalanan takdir belgelerinin teslimi için Bafra Cumhuriyet Başsavcılığında program düzenlendi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle büyük bir felaket yaşadıklarını söyledi.

Millet olarak tüm acıları sarmak, hayatı normale döndürmek için el birliğiyle çalıştıklarını dile getiren Aksoy, "Bu süreçte personelimiz gönüllü olarak İskenderun'da görevlendirildi. Çok değerli ve kutsal gördüğümüz hizmetlerini tamamlayarak yaraların sarılmasına, enkazın kaldırılmasına katkıda bulundular. Personelimizi tebrik ediyorum. Yaşadığımız acı unutulacak bir acı değildir. Ölenlere Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sefa Maraşlı da tüm personele teşekkür ederek, "İskenderun'da güzel bir görev icra ettiler. Adalet Bakanlığı olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Cumhuriyet Başsavcımıza verdiği destekler için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından İskenderun'da görev yapan 8 personele takdir belgeleri verildi.