Haberler

Depremde 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı A Blok'a ilişkin yargılama sürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan Fazilet Apartmanı A Blok'ta 19 kişinin ölümüne ilişkin yargılanan sanıkların duruşmasında, bilirkişi incelemelerinin yetersiz olduğu iddia edildi. Müştekiler, sanıkların duruşmalara katılmamasına tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Fazilet Apartmanı A Blok'ta 19 kişinin ölümüne ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, başka bir dosyadan tutuklu olan ve bu davada tutuksuz yargılanan Mahmut Oktay H. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar Akın Y. ve Ferihan Y. duruşmaya katılmadı.

Duruşmada savunma yapan sanık Mahmut Oktay H, binanın A Blok'unun yıkıldığını, B Blok'un ise ayakta kaldığını belirterek bilirkişi incelemelerinin yeterli yapılmadığını savundu.

Sanık Mahmut Oktay H, "Fazilet Apartmanı'nda fırın, fırın bacası ve un stoku bulunan A Blok yıkılmış, B Blok ise yıkılmamıştır. Dolayısıyla B Blok'un neden yıkılmadığı göz ardı edilmemiştir. Ancak yıkılmayan blokta bilirkişi heyetince inceleme yapılmamıştır." dedi.

Depremde ikiz bebeklerine hamile olduğunu ve 9 yaşındaki kızını kaybettiğini söyleyen müşteki N.S., tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Bizim bina yıkıldı ama hemen yanındaki bina yıkılmadı. Bunun nedenini merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Müşteki G.S.K. ise sanıkların duruşmalara katılmamasına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Akın Y. ve Ferihan Y. bir kez bile sanık koltuğunda oturmadı. Ailemden 3 kişi öldü. Raporlarda fırınla ilgili tek bir şey yok. Bu nasıl bilirkişi raporu? Artık hayatıma dönmek istiyorum. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yüzyılın adalet kararının çıkmasını istiyoruz. Annemden geriye kalan tek şey saç tokası. Ayrıca yanlış bir bilgi dolaşıyor, fırın B Blok'ta değil A Blok'tadır."

Mahmut Oktay H.'nin avukatı ile müşteki avukatları, dosyanın yeniden bilirkişi incelemesine gönderilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanıklar Mahmut Oktay H, Akın Y. ve Ferihan Y'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı 20 Mayıs 2026'ya erteledi.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Federasyon resmen açıkladı: En-Nesyri önümüzdeki hafta gidiyor
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Federasyon resmen açıkladı: En-Nesyri önümüzdeki hafta gidiyor
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

Gözünü dev maça dikti: Galatasaray'ı...
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

3 çocuğun öldüğü yangında anne ve babayla ilgili detay şaşırttı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
2 meslektaşının öldüğü kazada cipi kullanan doktora 7 yıl 9 ay hapis cezası

İki meslektaşını hayattan koparan doktorun cezası belli oldu
title