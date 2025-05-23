Kahramanmaraş Deprem Davasında Sanıkların Tutuklanma Talepleri Reddedildi

Kahramanmaraş Deprem Davasında Sanıkların Tutuklanma Talepleri Reddedildi
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Kahramanmaraş'taki 6 Şubat depremlerinde yıkılan Has-El Sitesi'nde hayatını kaybeden 35 kişi için açılan davanın duruşmasında, sanıkların tutuklanması talebi reddedildi. Müştekiler, sanıkların kaçma şüphesi bulunduğunu belirterek, tutuklu yargılanmalarını istediler.

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Has-El Sitesi'ne ilişkin davanın üçüncü duruşmasında, müştekilerin avukatı Turan Cihad Akben, "Binada 35 kişi hayatını kaybetmiştir ancak dosyada tutuklu sanık bulunmamaktadır. Bu durum kamu vicdanını rahatsız etmektedir" dedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanmasına yönelik talepleri reddederek duruşmayı erteledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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