Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Güngör, mesajında, milli mücadelenin sesi olma hedefiyle kurulan Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü tebrik etti.

Anadolu Ajansı'nın geçmişte olduğu gibi bugün de yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olma vazifesini devam ettirdiğini belirten Güngör, başarılı hizmetler gerçekleştiren AA çalışanlarına başarılar diledi.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Hayrettin Güngör, Anadolu Ajansı, Kahramanmaraş, Milli, Güncel, Haberler

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