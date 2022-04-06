Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Güngör, mesajında, milli mücadelenin sesi olma hedefiyle kurulan Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü tebrik etti.

Anadolu Ajansı'nın geçmişte olduğu gibi bugün de yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olma vazifesini devam ettirdiğini belirten Güngör, başarılı hizmetler gerçekleştiren AA çalışanlarına başarılar diledi.