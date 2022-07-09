KAHRAMANMARAŞ - Bayram namazı kılındı
AA - Tunahan Akgün - Güncel
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Abdülhamithan Camisi'nden dron görüntüleri Camiye gelen vatandaşlar Camide namaz için saf tutan vatandaşlar Namaz kılan vatandaşlar Dua eden vatandaşlar Tekbir getiren vatandaşlar Namazın ardından bayramlaşan vatandaşlar KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Abdulhamithan Camisi'nde vatandaşlar...
Abdülhamithan Camisi'nden dron görüntüleri
Camiye gelen vatandaşlar
Camide namaz için saf tutan vatandaşlar
Namaz kılan vatandaşlar
Dua eden vatandaşlar
Tekbir getiren vatandaşlar
Namazın ardından bayramlaşan vatandaşlar KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Abdulhamithan Camisi'nde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde saf tuttu.
Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı, dua etti.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindekiler namazın ardından bayramlaştı.
Kentteki diğer camilerde de bayram namazı dolayısıyla yoğunluk oluştu.
AA / Tunahan Akgün - Güncel