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KAHRAMANMARAŞ - Bayram namazı kılındı

AA - Tunahan Akgün - Güncel
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Abdülhamithan Camisi'nden dron görüntüleri Camiye gelen vatandaşlar Camide namaz için saf tutan vatandaşlar Namaz kılan vatandaşlar Dua eden vatandaşlar Tekbir getiren vatandaşlar Namazın ardından bayramlaşan vatandaşlar KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Abdulhamithan Camisi'nde vatandaşlar...

Abdülhamithan Camisi'nden dron görüntüleri

Camiye gelen vatandaşlar

Camide namaz için saf tutan vatandaşlar

Namaz kılan vatandaşlar

Dua eden vatandaşlar

Tekbir getiren vatandaşlar

Namazın ardından bayramlaşan vatandaşlar KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Abdulhamithan Camisi'nde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde saf tuttu.

Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı, dua etti.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindekiler namazın ardından bayramlaştı.

Kentteki diğer camilerde de bayram namazı dolayısıyla yoğunluk oluştu.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

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