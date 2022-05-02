KAHRAMANMARAŞ - Bayram namazı kılındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAHRAMANMARAŞ - Bayram namazı kılındı

AA - Tunahan Akgün - Güncel
 - Güncelleme:

Abdulhamithan Camisi'nden görüntüler Namaz için gelen vatandaşlar Vatandaşların namaz kılması Vatandaşların bayramlaşması Kahramanmaraş'ta Abdulhamithan Camisi'nde namazını kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde saf tuttu.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Abdulhamithan Camisi'nden görüntüler

Namaz için gelen vatandaşlar

Vatandaşların namaz kılması

Vatandaşların bayramlaşması

Kahramanmaraş'ta Abdulhamithan Camisi'nde namazını kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde saf tuttu.

Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı.

Namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası vatandaşlar bayramlaştı.

Cami çıkışı cemaate çeşitli ikramlar dağıtıldı.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

Kahramanmaraş, Bayram, Namaz, Cami, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title